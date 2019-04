Surse europene din interiorul ALDE au explicat pentru Ziare.com ca scrisoarea lui Verhofstadt exprima un punct de vedere personal, iar tema ar putea fi pe agenda Consiliului ALDE, care se va reuni in Elvetia in data de 28 iunie, asadar dupa alegerile europarlamentare.Liderul grupului ALDE din Parlamentul European a confirmat, la Strasbourg, pentru Ziare.com, ca a solicitat excluderea partidului din Romania.In documentul trimis lui van Baalen, Verhofstadt trece in revista toate recomandarile facute de institutiile europene, pe care partidul condus de Tariceanu le-a nesocotit, fiind parte a Guvernului de la Bucuresti."Din acest motiv, recomandarea noastra, cu regret, e ca ALDE sa excluda ALDE Romania din familia sa", scrie Guy Verhofstadt.Pozitia lui Guy Verhofstadt nu este noua. In ianuarie, acesta le-a transmis colegilor din partidul ALDE Romania ca raman "in familie" daca respecta statul de drept si recomandarile Comisiei de la Venetia, asa cum s-au angajat. "Daca nu, nu", spunea el atunci.Mesajul transant a fost transmis intr-o postare pe Facebook "Romania preia Presedintia Uniunii Europene intr-un moment critic, cand mai multe negocieri legislative trebuie duse la bun sfarsit inaintea alegerilor europene. Le doresc mult succes. In acelasi timp, guvernul trebuie sa isi indeplineasca angajamentele privind statul de drept: reforma justitiei, a codului penal si cea a legii ONG-urilor trebuie sa reflecte in totalitate recomandarile Comisiei de la Venetia si sa fie supuse unei reevaluari de catre acest organism inainte de a intra in vigoare".In replica, Calin Popescu Tariceanu a spus ca liderul grupului ALDE din Parlamentul European nu stie in detaliu modificarile legilor justitiei. Acesta a adaugat ca ALDE Romania va ramane in familia europeana din care face parte. ...citeste mai departe despre " Guy Verhofstadt recomanda excluderea partidului lui Tariceanu, dar o eventuala decizie ar putea fi luata abia dupa alegeri " pe Ziare.com