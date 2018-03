Hans Klemm: Avem o incredere deplina in Directia Nationala Anticoruptie si in conducerea sa

"Facem multe lucruri in cadrul Parteneriatului nostru strategic, iar o zona specifica in care desfasuram o activitate foarte buna este in domeniul autoritatilor pentru aplicarea legilor. Procurorii romani si americani si agentiile pentru aplicarea legilor in general s-au bucurat de o colaborare foarte, foarte buna.Si acest lucru ne permite ca impreuna sa combatem terorismul, sa combatem infractiunile din domeniul cibernetic, sa combatem traficul de persoane, sa combatem crima organizata si sa combatem coruptia. Am putut sa facem acest lucru doar datorita unui foarte bun leadership care exista in institutiile romanesti pentru aplicarea legilor si in randul procurorilor romani.Astfel ca noi avem o incredere deplina in, de exemplu, Directia Nationala Anticoruptie si in conducerea sa", a declarat Klemm.Afirmatia lui a venit dupa ce a fost intrebat care este parerea sa despre faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.Hans Klemm a participat miercuri la bilantul Directiei Nationale Anticoruptie prezentat de Laura Codruta Kovesi.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si premierul Viorica Dancila nu au fost insa prezenti la eveniment, absenta celor doi oficiali reprezentand o premiera. Este pentru prima data in ultimii ani cand premierul Romaniei si ministrul Justitiei nu participa la acest eveniment.Amintim ca, in 22 februarie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat un raport privind "activitatea manageriala la DNA", la finalul caruia a anuntat ca declanseaza procedura de revocare a procurorului sef, Laura Codruta Kovesi.Saptamana trecuta, sectia pentru procurori a CSM a decis sa respinga cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA.Avizul negativ dat de CSM este consultativ, decizia finala apartinand presedintelui Klaus Iohannis. ...citeste mai departe despre " Hans Klemm: Avem o incredere deplina in Directia Nationala Anticoruptie si in conducerea sa " pe Ziare.com