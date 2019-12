"Este al treilea an in care colegul nostru Florin Pop realizeaza o harta interactiva cu toate licitatiile si achizitiile directe din sistemul SICAP. Lipsesc unele, cum ar fi cele 12 milioane platite de doamna Firea prin una dintre companiile municipale, evitand astfel sistemul de achizitii publice", atrage atentia pe Facebook USR.Asa se face ca s-a ajuns la 41 de milioane de lei + 12 milioane de lei in Capitala.De exemplu, in Constanta primaria a platit peste 4,5 milioane de lei pentru ornamente, iar in topul cheltuielilor cu sume peste 500.000 de lei pentru ornamente sunt si Galati, Cernavoda, Blaj, Buzau, Sibiu."In Bucuresti, pe langa milioanele de luminitele puse de doamna Firea, primarii din sectoarele 4 si 6 au tinut sa mai plateasca 640.000 si respectiv 530.000 de lei pentru ornamente suplimentare", adauga USR.Concluzia postarii este ca risipa banilor publici trebuie sa inceteze, iar pentru asta in 2020, la alegerile locale, "avem sansa sa schimbam primarii care au urmat modelul Gabrielei Firea si in loc de investitii serioase au tocat banii pe luminite sau borduri".B.B. ...citeste mai departe despre " Harta interactiva: Cat au costat luminitele de Sarbatori din toata tara. Firea a fentat sistemul de achizitii publice cu 12 milioane de lei " pe Ziare.com