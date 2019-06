De luni se scumpeste cazarea de litoral. Hotelierii spun ca romanii sunt de vina

De luni - potrivit hotelierilor - in Mamaia nu se vor mai gasi camere in hoteluri de 4 si 5 stele cu mai putin de 1.000 de lei pe noapte. Majorari de pret vor fi si la hoteluri de 3 stele, care vor taxa noaptea de cazare cu pana la 350 de lei. Abia la unitatile de cazare cu 2 stele preturile vor fi mai mici, ajungand, in medie, la 180 de lei pe noapte.Nu doar numarul de stele al hotelului va face pretul cazarii, ci si statiunea. Cu alte cuvinte, Mamaia va fi si in aceasta vara cea mai scumpa de pe litoralul romanesc, iar la Saturn se asteapta cele mai mici preturi.Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (prezidata de omul de afaceri Mohamad Murad) informeaza ca scumpirile nu-i vor afecta decat pe turistii care nu si-au rezervat inca o camera la mare."Este vorba strict de pretul de la receptie, pe care fiecare agent economic il poate schimba dupa cum doreste, in functie de diversi factori, cum ar fi cererea din partea turistilor sau situatia meteorologica. Dar vorbim despre un numar de locuri extrem de mic. Marea majoritatea a hotelierilor a vandut deja camerele. Cred ca, pentru iulie, vorbim de un procent de ocupare de 100 la suta, pe litoral", au declarat reprezentanti ai Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) pentru Mediafax.Intrebarea este: de ce cresc, totusi, preturile atat de mult in fiecare vara, in iulie si august? FPTR sustine ca de vina sunt chiar romanii, care - desi se plang ca n-au bani - se ingramadesc la mare in iulie si august, cresc cererea si provoaca, astfel, scumpiri."Toata lumea vrea sa vina in iulie si august, cand sunt preturile foarte mari. De ce sunt preturile foarte mari? Pentru ca toata lumea vrea sa vina atunci. Daca cineva ar vrea sa vina in iunie, preturile sunt foarte mici, aproape la nivel de costuri. Dar ei nu vin acum. Hotelurile sunt jumatate goale, dar cu tarife foarte mici. In schimb, de la 1 iulie, ar trebui sa avem hoteluri din cauciuc, sa le intindem, ca sa le dublam capacitatea. (...) Noi, romanii, vrem sa mergem cand e mai scump, ca e mai multa lume! Degeaba facem noi oferte peste oferte in extrasezon, ca lumea tot in numar mic vine. Deci, concluzia care e? Nu avem bani, dar mergem cand e cel mai scump!", a declara ...citeste mai departe despre " De luni se scumpeste cazarea de litoral. Hotelierii spun ca romanii sunt de vina " pe Ziare.com