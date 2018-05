Hotelierii de pe litoral sunt nemultumiti de ministrul Turismului si vor sa ii ceara demisia: Nu are experienta

Presedintele Federatiei Patronale a Turismului din Romania (FPTR), Mohamed Murad, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca, dupa mai multe intalniri cu fostul ministru al Turismului, Mircea Dobre, se ajunsese la o intelegere in ceea ce priveste organizarea OMD, astfel incat reprezentantii statului si cei ai unitatilor private sa detina cate 50 de procente din Organizatie. Hotelierii spun ca noul ministru al Turismului, Bogdan Trif, intentioneaza ca reprezentantii statului sa detina 51 la suta."Am avut zeci de intalniri cu fostul ministru al Turismului. Am ajuns la o formula cat se poate de ok, incat in acestea sa existe 50 cu 50. Adica noi avem drept 50 la suta ca vot, primariile si consiliile judetene, 50 la suta. Fiecare ministru vine si sterge si anuleaza si il comenteaza pe fostul ministru.Inteleg, daca erau ministri din doua culori diferite. Dar din aceeasi culoare, si ma refer fara sa fiu impotriva unui partid, nu este normal sa plecam de la zero, iar cu venirea fiecarui ministru si sa stam ore intregi sa explicam de ce si pentru ce. A venit domnul ministru si a schimbat tot jocul si vrea sa schimbe acest lucru. Vrea sa dea 51 la suta catre autoritatile locale, nu catre mediul privat. Noi platim taxele, iar din nou ne trezim cu primarul sa decida asupra taxei platite de noi", a spus Mohamed Murad.Murad a mai spus ca ministrul Bogdan Trif nu are experienta in turism si se declara nemultumit de modul in care se comunica intre stat si unitatile private de cazare si alimentatie publica din turism."Nu suntem de acord in modul in care comunica domnul ministru cu noi. Comunica cu noi intamplator. I-am dat sase luni de zile un avans de incredere, dar nu e normal sa fim invitati numai sa ascultam, nu e normal ca oameni care ajung in functii importante sa nu mai asculte, doar vorbesc. Eu nu sunt un subaltern ca sa ascult. (...) Ministrul nu are nicio experienta in turism", a mai spus Murad.Seful FPTR a afirmat ca, in cazul in care ministrul Trif va modifica intelegerea in ceea ce priveste OMD, Federatia va ataca legea inclusive la Curtea Constitutionala."Daca (OMD - n.red.) nu ramane cum a fost discutata cu fostul ministru, declar ca FPTR va fi impotriva si vom da ministerul i ...citeste mai departe despre " Hotelierii de pe litoral sunt nemultumiti de ministrul Turismului si vor sa ii ceara demisia: Nu are experienta " pe Ziare.com