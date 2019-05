El a explicat ca anul trecut au fost incheiate contracte cu turoperatorii pana in data 15 septembrie."Anul trecut la Bursa de Turism Litoral, noi am facut contractele cu turoperatori incepand cu data de 1 mai, 1 iunie, pana pe data de 15 septembrie. Stim foarte bine ca sezonul se deschide pe 1 Mai, se inchide pe 30 septembrie. In aceste conditii contractele au fost incheiate, s-au vandut si ceva locuri in perioada pana pe 15 septembrie, poate si depasim aceasta perioada, ne-am trezit cu o hotarare de la Ministerul Invatamantului ca se scurteaza vacanta copiilor cu o saptamana.Pentru noi e destul de grav pentru ca avem deja contracte incheiate si o sa ne trezim iarasi... Nu stiu cum sa rezolvam problema aceasta", a declarat Bucovala, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta.Prim-vicepresedintele FPTR l-a rugat pe ministrul Turismului, Bogdan Trif, prezent la conferinta de presa, daca poate face ceva ca elevii sa inceapa noul an scolar pe 15 sau 16 septembrie."Rugamintea mea este daca se poate sa se revina anul acesta si sa lasam copiii sa inceapa scoala pe 15-16 septembrie, cum pica. Si noi am fost elevi si stim foarte bine ca si cu o saptamana in plus si cu una in minus, tot acolo ajungem. Pentru turism este benefic daca dumneavoastra ne ajutati sa rezolvam aceasta problema", a mai spus Nicolae Bucovala.Bogdan Trif a precizat ca va vorbi despre acest lucru cu ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu. "O sa vorbesc cu doamna Andronescu si chiar cred ca o sa reusim lucrul acesta, nu stiu daca neaparat anul acesta, dar macar pentru anul viitor", a explicat ministrul Turismului.Cursurile pentru anul scolar 2019-2020 incep pe data de 9 septembrie si se incheie in 12 iunie. ...citeste mai departe despre " Hotelierii sunt nemultumiti ca s-a scurtat vacanta elevilor: Pentru noi e destul de grav " pe Ziare.com