Ikea recheama un sortiment de prajituri de bezea

Potrivit documentului, prajiturile cu perioada de valabilitate cuprinsa intre 12-03-2019 si 18-04-2019 sunt cele afectate de aceasta rechemare.Astfel, IKEA indeamna clientii alergici sau intoleranti la lapte sau la constituentii din lapte sa aduca bezelele SOTSAK SKUMTOPP la cel mai apropiat magazin IKEA pentru a primi inapoi suma integrala platita. Nu este necesara dovada platii (bonul fiscal), potrivit sursei citate."Clientii trebuie sa fie intotdeauna increzatori ca produsele alimentare vandute si servite la IKEA sunt sigure si sanatoase pentru consum. IKEA recheama produsul SOTSAK SKUMTOPP, prajituri cu bezea, 180g, din cauza nedeclararii laptelui, produs alergenic, in lista de ingrediente.Produsul contine pudra de zer, derivata din lapte, ceea ce face ca produsul sa reprezinte un risc posibil pentru sanatatea celor care au alergie sau intoleranta la lapte sau la constituentii din lapte. Desi pudra de zer este mentionata in lista ingredientelor, laptele nu este, din nefericire", se explica in comunicat.IKEA mai precizeaza ca nu exista motiv de ingrijorare cu privire la consumul produsului, in cazul persoanelor care nu sufera de alergie sau intoleranta la lapte sau la constituentii din lapte.