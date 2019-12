Impovarat de datorii, metroul din Bucuresti risca sa se opreasca. Cum s-a ajuns aici si ce masuri pregateste Metrorex

Inca de miercuri directorul general al Alstom Transporturi, Gabriel Stanciu, a precizat ca societatea sa nu a incasat din decembrie 2018 de la Metrorex banii pentru mentenanta trenurilor din subteran. In plus, nu numai restantele sunt o problema, ci si faptul ca societatea nu reuseste sa ajunga la o intelegere cu conducerea companiei de metrou, pentru semnarea unui nou contract de mentenanta, a mai spus Stanciu."Metrorex ne datoreaza banii pe un an de zile. Nu suntem platiti din decembrie anul trecut. Daca facem un calcul rotund, ajungem la aproape 150 de milioane de lei. Situatia nu e noua. Faptul ca ni se datoreaza bani de atata vreme nu e nou.Au fost discutii acum vreo 3 luni in care ministrul de la vremea respectiva a promis o serie intreaga de lucruri.Din restantele de atunci, care erau de 132 de milioane de lei, s-au platit 25 de milioane, insa intre timp au mai trecut trei luni de mentenanta. De cand am inceput noi sa vorbim si pana vom termina, probabil ca se vor mai strange 500.000 -600.000 de lei. Oamenii sunt in depou la ora asta si fac treaba in cele patru depouri. (...)Am facut initial o propunere prin care am evocat posibilitatea prelungirii cu trei luni a contractului actual care, dupa parerea mea, era perfect legala, timp in care sa fi rezolvat toate problemele aflate in curs: pe de o parte, plata restantelor, pe de alta parte, o procedura de negociere pentru un an de contract in absenta publicarii licitatiei pentru 15 ani, pe care inteleg ca o au in vedere, insa chestiunea respectiva nu a functionat.A fost refuzata propunerea, astfel incat ne-am vazut pusi in situatia de a face ceva pana la 31 decembrie. Pentru noi, restantele sunt un punct blocant major. Nu putem sa lucram la infinit fara a fi platiti si am spus lucrul asta de foarte multa vreme. Ne vom opri", a declarat Gabriel Stanciu pentru Agerpres.In context, presedintele Unitatea Sindicatul Liber din Metrou (USLM), Ion Radoi, spune ca, intr-adevar, problema ar trebui transata. Dar ca Metrorex n-ar trebui sa lucreze cu Alstom, din cauza ca aceasta colaborare este paguboasa pentru compania de metrou."Dupa cum stiti, metroul din Bucuresti este subventi ...citeste mai departe despre " Impovarat de datorii, metroul din Bucuresti risca sa se opreasca. Cum s-a ajuns aici si ce masuri pregateste Metrorex " pe Ziare.com