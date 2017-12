In 2018 vom avea Justitie sau nu vom mai avea nimic

Nu exagerez. Si va spun de ce: Justitie inseamna dreptate pentru fiecare membru al societatii. De veacuri, oamenii "isi cauta dreptatea". Justitie mai inseamna adevar, legi drepte, judecatori, procurori si politisti independenti de politic si de coruptie. O societate fara justitie se ridica pe nedreptate, este sufocata de coruptie si este construita din start stramb.Vrei sa ai copilul la o scoala buna. Este un copil care invata, merge la olimpiade, termina Dreptul pe bune, si nu pe bani, si vrea sa imparta dreptatea. Sustine examen la INM, sa ajunga procuror, sa poata sa-i ancheteze pe cei care fura, mituiesc, corup, impart tara si si-o insusesc bucata cu bucata. Ajunge procuror, incepe dosare complexe de coruptie, probele duc la politicieni cu functii importante, ajutati de prietenii lor, proprietari de trusturi de presa. Se uita cu incredere la decizii ale unor judecatori in dosare complexe de coruptie si crede ca tara este pe drumul cel bun.In fiecare zi, din televizor zambesc politicieni cu functii care le promit oamenilor salarii si pensii mai mari, impozite mai mici, le spun ca sunt saraci si cinstiti ca ei. Pe Internet, pe cateva site-uri necontrolate de mogulii prieteni ai politicienilor cu functii, ii vezi asa cum sunt: in vacante exotice, in reuniuni de partid in zone inchise din Delta, la partide de vanatoare, zburand cu elicopterul MAI la petreceri private, depasind cu girofarul cozile de pe strazi, ocolind cozile de la permise auto, sarind peste rand la transplanturi, tratandu-se la clinici din strainatate.Si-au tesut o retea de interese si coruptie, care ajunge sa te sufoce fara sa iti dai seama. Daca nu i s-a intamplat cuiva din familia ta, ai auzit cu siguranta de la prieteni sau vecini cum s-au imbolnavit in spital, unii au si murit din cauza infectiilor nosocomiale.Gasti de politicieni si medici si directori de spitale au acoperit mizeria din sanatate, au permis ca pe rani sa se puna apa chioara, si nu dezinfectanti, ca saloanele sa fie spalate tot cu apa chioara pe post de dezinfectanti platiti cu bani grei din buzunarele noastre, au intins sacosa lobby-ului farmaceutic, au deturnat traseul banilor platiti de oameni la contributiile obligatorii de sanatate de la spitale de stat la clinicile lor private. Au vandut sanatatea ...citeste mai departe despre " In 2018 vom avea Justitie sau nu vom mai avea nimic " pe Ziare.com