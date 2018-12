In 2019 incep lucrarile la o noua statie de metrou in Bucuresti

Costurile constructiei vor fi suportate integral din bugetul local al Sectorului 4. Lucrarile vor demara in prima parte a anului 2019 si vor fi incheiate pana la jumatatea anului 2021."Proiectul dezvoltat cu Metrorex este un proiect menit sa completeze ansamblul de masuri pe care Primaria sectorului 4 le-a luat pentru a fluidiza traficul si pentru a creste atractivitatea si a dinamiza investitiile in aceasta zona. In afara de largirea la patru benzi a soselei Berceni, largirea soselei Turnu Magurele si a soselei Luica, si realizarea de constructii Park&Ride, proiectul dezvoltat cu Metrou S.A. reprezinta o inchidere a listei de masuri pentru zona de sud a Capitalei. Totul a inceput in urma cu 6 luni. Dialogul pe care l-am avut cu Metrorex a fost foarte rapid si am semnat protocolul de intentie validat de Consiliul General al Primariei Sectorului 4. Am semnat contractul pentru studiul de fezabilitate si avem emis inclusiv certificatul de urbanism pentru aceasta investitie. Termenul de finalizare pentru studiul de fezabilitate este 31.12.2018", a spus primarul Sectorului 4, Daniel Baluta.El a precizat ca valoarea estimativa a investitiei se va cunoaste numai dupa finalizarea studiului de fezabilitate."Dorim ca lucrarile pentru aceasta investitie sa devina realitate in 2019. Doar in acest an, am avut o crestere de aproape 20% a veniturilor proprii apartinand Primariei Sectorului 4 prin masurile de investitii pe care le-am luat. Am marcat o investitie record de 50 de milioane de euro facuta de un investitor privat. Costurile studiului de fezabilitate se ridica la 1,3 milioane de lei. Costurile finale ale investitiei le vom vedea dupa finalizarea studiului de fezabilitate. Deci, valoare estimativa a investitiei va fi obtinuta dupa 31 decembrie 2018", a spus Baluta.La randul sau, directorul general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, a subliniat ca trenurile vor circula pe noul traseu in sistem pendula la un interval de 15 minute.Potrivit proiectului, distanta dintre statia Berceni si viitoarea constructie va fi de 1.150 de metri, iar de la noua statie pana la linia de Centura de inca 1.350 de metri. Constructia va fi realizata pe sensul de mers dinspre Strada Turnu Magurele catre linia de ce ...citeste mai departe despre " In 2019 incep lucrarile la o noua statie de metrou in Bucuresti " pe Ziare.com