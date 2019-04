Doar in Austria exista completuri specializate in coruptie la Curtea Suprema. In restul statelor UE, nu!

Acest lucru se arata intr-o adresa pe care Cristina Tarcea a trimis-o ieri presedintelui Curtii Constitutionale (CCR), Valer Dorneanu.Reteaua Presedintilor Curtilor Supreme de Justitie din Uniunea Europeana a raspuns unei intrebari puse de Cristina Tarcea, in contextul in care CCR se va pronunta vineri asupra unui posibil conflict de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), pe tema completurilor specializate.Iata cum a fost inventata povestea completurilor specializate pentru a-l salva pe Liviu Dragnea de condamnareCCR si cazul DragneaSesizarea la CCR a fost facuta de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, dupa ce avocatii lui Liviu Dragnea au ridicat aceasta exceptie in fata completului de 5 judecatori de la Inalta Curte, atunci cand se judeca apelul impotriva condamnarii la 3 ani si 6 luni de inchisoare."Dispuneti la nivelul Curtii Supreme sau la nivelul altor instante nationale de completuri specializate in cauze de coruptie?", a fost intrebarea adresata de Cristina Tarcea.Un numar de 19 presedinti de curti supreme din UE au raspuns la aceasta intrebare pana pe 17 aprilie.Raspunsurile13 state, dintr-un numar de 19, nu au la nivelul curtii supreme, nici la nivelul instantelor inferioare completuri specializate in cauze de coruptie: Germania, Lituania, Danemarca, Ungaria, Irlanda, Suedia, Olanda, Finlanda, Polonia, Cipru, Norvegia, Spania si Marea Britanie.5 state nu au la nivelul curtii supreme astfel de completuri specializate in cauze de coruptie, dar au la nivelul altor instante fie completuri specializate, fie judecatori specializati: Croatia, Slovacia, Cehia, Grecia si Slovenia (are sectii specializate la nivelul a 4 instante, competente sa judece mai multe categorii de infractiuni, printre care si infractiunile de coruptie).Un singur stat, Austria, are la nivelul curtii supreme completuri specializate in cauze de coruptie."Cu exceptia Austriei, curtile supreme afiliate Retelei Presedintilor Curtilor Supreme de Justitie din Uniunea Europeana nu au completuri specializate in cauze de coruptie," este concluzia Cristinei Tarcea, potrivit adresei trimise lui Valer Dorneanu.Sursa: Adresa Cri ...citeste mai departe despre " Doar in Austria exista completuri specializate in coruptie la Curtea Suprema. In restul statelor UE, nu! " pe Ziare.com