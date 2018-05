In atentia Protectiei Consumatorului: Magazinele sunt pline de produse la care este aproape imposibil sa afli ce contin

Dupa ce presa a relatat ca intr-un supermarket se vand cirese care au fost tratate cu Imazalil si Thiabendazole, substante toxice care pot cauza cancer, inspectorii ANPC s-au autosesizat si au plecat in control. In magazin au descoperit ca, desi aceste substante nocive chiar figurau pe eticheta caserolelor cu cirese, fructele nu fusesera, de fapt, tratate cu asa ceva. Chiar si in aceasta situatie, distribuitorul tot s-a ales cu ciresele retrase de la raft, si pe deasupra cu o amenda de nu mai putin de 100.000 lei."Ne dorim sa fim alaturi de consumatori si sa le oferim increderea ca produsele care se consuma cu precadere in aceasta perioada sunt comercializate in conformitate cu normele legale in vigoare", a asigurat Marius Parvu, directorul ANPC, in urma controlului, prin intermediul unui comunicat de presa.Din pacate, chiar si dupa ce respectivele cirese se vor intoarce la raft etichetate corect, consumatorul roman tot va continua sa isi cumpere multe dintre alimente orbeste, in conditiile in care multe dintre produsele care se vand in magazine nu au etichete individuale sau, in cazul a numeroase produse, etichetele nu-i ofera cumparatorului aproape nicio informatie relevanta.O simpla vizita de cateva zeci de minute facuta joi in doua supermarketuri din Bucuresti, alese la intamplare, demonstreaza ca pentru consumatorul roman este inca foarte dificil sa stie ce cumpara si ce mananca, in ciuda asigurarilor date de protectia Consumatorilor. Iata ce am aflat, mai exact.Nu doar ciresele au nevoie de etichetare corecta, completa si precisaIn mod normal, nu doar despre ciresele din oferta magazinelor ar trebui sa poata capata consumatorul informatii corecte, complete si precise, ci despre toate celelalte legume si fructe. Or, in acest moment, date importante pentru consumator sunt aproape imposibil de obtinut.Sa luam exemplul etichetarii fructelor si al legumelor. Inainte sa punem in cosul de cumparaturi cateva mere, spre exemplu, am incercat sa aflam mai multe ...citeste mai departe despre " In atentia Protectiei Consumatorului: Magazinele sunt pline de produse la care este aproape imposibil sa afli ce contin " pe Ziare.com