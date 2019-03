In avionul prabusit in Etiopia se aflau pasageri din peste 30 de tari. Cei mai multi erau din Kenya

Potrivit directorului general al companiei aeriene, Tewolde Gebre Mariam, pilotul a comunicat controlorului de trafic ca are "dificultati" si a cerut sa revina pe aeroportul Bole din Addis Abeba. I s-a dat permisiunea sa se intoarca, dar avionul s-a prabusit la 62 de kilometri sud-est de Addis Abeba.Avionul decolase la ora locala 08:38 si avea ca destinatie Nairobi (Kenya) . Niciunul dintre cei 149 de pasageri si opt membri ai echipajului nu au supravietuit.Printre pasageri se numara 32 de kenyeni, 18 canadieni, 9 etiopieni, 8 italieni, 8 chinezi, 8 americani, 7 britanici, 7 francezi, 6 egipteni, 5 olandezi, 4 indieni, 4 slovaci, cate trei austrieci, suedezi si rusi, cate doi marocani, spanioli, polonezi si israelieni si cate un pasager din Belgia, Indonezia, Somalia, Norvegia, Serbia, Togo, Mozambic, Rwanda, Sudan, Uganda si Yemen.Nationalitatile celorlalti pasageri nu sunt deocamdata cunoscute, iar patru dintre ei au pasapoarte ONU si inca nu este clar din ce tari provin.Potrivit datelor de pe website-ul de monitorizare a curselor aeriene Flightradar24, dupa decolare avionul a avut oscilatii de viteza in urcare. Avionul implicat in accident fusese livrat companiei Ethiopian Airlines in noiembrie anul trecut si avea numai 1.200 de ore de zbor.Este al doilea accident in care este implicat un avion de tipul Boeing 737 MAX, model de ultima generatie care a fost dat in exploatare in anul 2017, primul accident avand loc anul trecut pe 29 octombrie, cand un astfel de aparat al companiei indoneziene Lion Air s-a prabusit in Marea Java, toate cele 189 de persoane aflate la bord pierzandu-si viata.Acest accident este inca in curs de investigare, iar ancheta se axeaza pe posibile semnale eronate transmise de un senzor, situatie pentru care pilotii nu ar fi fost instruiti.In luna noiembrie, Boeing a transmis companiilor aeriene care au acest tip de avion in flota proceduri revizuite pentru a-si pregati echipajele sa faca fata situatiei cu care s-au confruntat pilotii avionului indonezian. ...citeste mai departe despre " In avionul prabusit in Etiopia se aflau pasageri din peste 30 de tari. Cei mai multi erau din Kenya " pe Ziare.com