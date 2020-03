Romania a intrat in carantina! In ce conditii mai putem iesi din casa. Modele de adeverinta si declaratie

Ordonanta Militara nr.3, care a fost publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial, instituie un nou regim de deplasare pentru toti cetatenii Romaniei.Astfel, mai avem voie sa iesim din casa doar in anumite conditii si avand anumite documente justificative (adeverinta sau declaratie) la noi.Persoanele de peste 65 de ani au voie sa iasa din casa intre orele 11:00-13:00Articolul 1 al ordonantei se refera la populatia sub 65 de ani si prevede ca:Se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele exceptii:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri (cumparaturi - n.red.) care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;e) deplasarile scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati sportive de echipa), cat si pentru nevoile animalelor de companie/domestice;f) deplasarea in scopul donarii de sange, la centrele de transfuzie sanguina;g) deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;h) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;i) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.Aplicarea si respectarea acestor reguli va putea fi verificata de Politia Romana, Jandarmeria Romana si Politia Locala, incepand de miercuri, de la ora 12:00.Ordonanta prevede ca pentru verificarea motivului deplasarii:"(1) a) angajatii prezinta legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator;b) persoanele fizice autorizate, titularii intreprinderilor individuale, membrii intreprinderilor familiale, liber profesionistii si persoanele care practica activitati agricole prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.(2) Pentru verificarea motivului deplasarii in alte situatii decat cele prevazute la al ...citeste mai departe despre " Romania a intrat in carantina! In ce conditii mai putem iesi din casa. Modele de adeverinta si declaratie " pe Ziare.com