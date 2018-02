In ciuda tuturor evidentelor, Olguta Vasilescu insista: Salariile nu scad. Ori s-a calculat gresit, ori angajatorul fura angajatul

Mai mult, ea afirma ca, daca acest lucru s-a intamplat, a fost fie din cauza celor de la resurse umane care au calculat gresit, asta in cazul bugetarilor, fie din cauza angajatorului privat, care "fura angajatul" pentru a face profit."Sa vina cu fluturasul sa arate (cei care spun ca le-a scazut salariul - n.red.). Mi se pare ca ii plangeti pe cei cu salarii mari. Peste 90% dintre salariati sunt multumiti. Unora, si s-a demonstarat si azi in cazul grefierilor, li s-a calculat gresit din cauza celor de la Resurse Umane si nu din cauza legii", a declarat, miercuri, Lia Olguta Vasilescu, intrebata cum comenteaza faptul ca bugetarii au primit salarii mai mici in luna ianuarie, desi Guvernul a promis ca veniturile lor in niciun caz nu vor scadea.Totodata, ea a precizat ca, daca salariile celor din mediul privat au scazut la inceputul acestui an, este strict vina angajatorului."Repet, ca poate nu s-a inteles, transferul contributiilor nu ar trebui sa afecteze netul angajatilor din privat. Daca a scazut, e vina angajatorului, angajatorul l-a furat pe angajat, sa o spun pe romaneste, a vrut sa isi creasca profitul. Nu exista vreo varianta ca din cauza contributiilor salariile sa scada. Exclus, exclus, exclus!", a conchis Lia Olguta Vasilescu.La randul sau, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca salariile au scazut doar pentru mai putin de 3% dintre angajatii de la stat."Numarul acestora este sub 3% (cei carora le-au scazut salariile - n.red.), ceea ce inseamna ca legea este foarte buna. Unde au fost erori se vor remedia. Azi avem o lege, sunt cateva solutii care vin sa indrepte cateva scapari", a declarat Eugen Teodorovici.Mai multi romani, atat de la stat cat si din mediul privat, s-au trezit cu o diminuare a veniturilor incepand cu 1 ianuarie, dupa intrarea in vigoare a modificarilor fiscale decise de PSD-ALDE.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit, marti, intr-o conferinta de presa pentru a explica aceste scaderi."Mentionez ca s-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai. Eu am anuntat si in interviuri si in comisiile parlamentare. Nu am pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu de bugetar, dar pentru a respecta raportul de la 1 la 12 (pe baza caruia este construita legea salarizarii) au fost necesare aj ...citeste mai departe despre " In ciuda tuturor evidentelor, Olguta Vasilescu insista: Salariile nu scad. Ori s-a calculat gresit, ori angajatorul fura angajatul " pe Ziare.com