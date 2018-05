In Cluj au fost puse in circulatie primele autobuze electrice din Romania (Video)

Autoritatile doresc nu doar inlocuirea unor autobuze vechi, ci orientarea spre un sistem de transport care foloseste energie nepoluanta.Primarul Emil Boc a declarat, la prezentarea celor 10 autobuze electrice, ca bugetul total al proiectului este de 32 de milioane de lei, din care 27,2 milioane de lei o reprezinta contributia elvetiana."Pentru prima data in Romania se introduc in circulatie autobuze electrice, fiind un eveniment in premiera nationala. (...) Bugetul total al proiectului este de 32 de milioane de lei, din care 27,2 milioane de lei o reprezinta contributia elvetiana, restul fiind acoperit din bugetul local, cu acesti bani fiind achizitionate 10 autobuze electrice, de productie poloneza.Cluj-Napoca da semnalul privind directia de evolutie spre transportul public nepoluant, pentru ca ne intereseaza sanatatea fiecaruia dintre noi si reducerea poluarii aerului, astfel ca ne propunem ca prioritate strategica schimbarea flotei de transport in comun a CTP care sa devina, dupa 2025, complet nepoluanta", a spus Boc.Prezent la eveniment, ambasadorul Elvetiei in Romania, Urs Herren, a sustinut ca, tinand cont de urbanizarea tot mai accentuata a lumii, problemele viitorului pot fi rezolvate in orase printr-o dezvoltare durabila, care pune accent pe protejarea mediului inconjurator si eficienta energetica."Prin aceste autobuze electrice nu dorim doar inlocuirea unor autobuze vechi cu altele noi, ci dorim orientarea spre un sistem de transport electric, care foloseste energie curata, nepoluanta, un transport prietenos cu mediul", a spus diplomatul elvetian.Planurile Primariei Cluj-Napoca prevad achizitionarea a inca 30 de autobuze electrice, a 25 de tramvaie si a 50 de troleibuze.Autobuzele electrice intrate, joi, in circulatie sunt dotate cu aer conditionat, Wi-Fi, podea joasa pentru persoanele cu dizabilitati, camere video de supraveghere, sistem de contorizare a numarului de calatori care urca si coboara, softuri de eficientizare a traseelor. Acestea au o capacitate de 78 de locuri si o autonomie cuprinsa intre 120 km si 200 de km dupa o incarcare completa.Proiectul include si 11 statii de incarcare lenta, care dureaza 6 ore, a autobuzelor electrice si 3 statii de incarcare rapida, care incarca bateriile cu 15% in 10 minute.Directorul CTP Cluj-Napoca, Livi ...citeste mai departe despre " In Cluj au fost puse in circulatie primele autobuze electrice din Romania (Video) " pe Ziare.com