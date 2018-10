Astfel, un numar de 121.119 de romani din diaspora au votat pana duminica la ora 21:00 (ora Romaniei), in conditiile in care votul din strainatate se incheie abia luni dimineata la ora 7:00. La alegerile parlamentare din 2016, numarul total al alegatorilor de peste hotare care au mers la vot a fost de 106.038.Cei mai multi romani au votat in Italia (27.030), Spania (19.010) si Marea Britanie (18.034) . La sectiile din Germania au votat 10.516 de romani, iar 6.052 au votat in R. Moldova, de exemplu.In Statele Unite au votat 3.456 de romani, iar in Canada au votat 817, pana la ora 21:00, ora Romaniei, insa votarea aici va continua pana luni dimineata.V.D. ...citeste mai departe despre " In diaspora au votat la referendum mai multi romani decat la alegerile parlamentare din 2016 " pe Ziare.com