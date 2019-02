In loc sa curete autobuzele, STB cheltuieste sume uriase ca sa-i imbrace pe soferi in costume

Si mai rau e ca deja angajatii au inceput sa reclame ca, in loc sa ii ajute, hainele pe care sunt obligati sa le poarte mai rau ii incurca la condus.Asa cum Ziare.com v-a relatat pe larg, la inceputul lunii decembrie, autobuzele si tramvaiele din Bucuresti sunt murdare din cauza ca angajatii care ar trebui sa le curete muncesc, de fapt, in conditii inumane si nu au cum sa isi faca meseria asa cum ar trebui.Mizerie intr-un tramvai al STB. Foto: Camelia BadeaLa inceput ne-am gandit ca - de vreme ce am semnalat aceasta problema - STB va lua masuri pentru a o rezolva. Cu alte cuvinte, in mod normal, pana astazi, autobuzele si tramvaiele cu care circula bucurestenii ar fi trebuit deja sa fie mai curate decat erau acum 3 luni.Din pacate, in loc sa investeasca mai mult intr-o igienizare temeinica a mijloacelor de transport in comun, STB a ales sa isi imbunatateasca imaginea imbracandu-i frumos pe soferii de autobuze si pe vatmanii care conduc tramvaie.Ce inseamna, de fapt, acest lucru? Potrivit unui raspuns formulat de STB la solicitarea Ziare.com, fiecare sofer si fiecare vatman va primi, in perioada urmatoare, o uniforma alcatuita dintr-un sacou, 2 perechi de pantaloni, 4 camasi (2 cu manca lunga si doua cu maneca scurta) si o cravata.Soferii ar trebui sa aiba mare grija de aceste haine, in conditiile in care STB le cere sa le poarte nu mai putin de 3 ani la rand. Potrivit STB, doar in cazul in care hainele s-ar deteriora din "motive neimputabile" soferului, ar putea fi schimbate inainte de termen.Institutia nu mentioneaza, insa, ce inseamna "motive neimputabile" si nici ce se intampla in cazul in care, sa spunem, soferul castiga in greutate sau slabeste considerabil, dupa ce primeste uniforma...O garderoba de milioane de lei, cu mii de costume, camasi si cravateCa sa cumpere costume pentru soferi si vatmani, STB a lansat o licitatie pe 5 septembrie 2018. Potrivit documentatiei care poate fi consultata online, societatea dorea sa cumpere, in 2 ani, cu putin peste 4.580.000 de lei, peste 13.470 de costume pentru barbati (sacouri plus perechile de pantaloni), aproape 300 de costume pentru femei.In plus, se cautau furnizori pentru 17.96 ...citeste mai departe despre " In loc sa curete autobuzele, STB cheltuieste sume uriase ca sa-i imbrace pe soferi in costume " pe Ziare.com