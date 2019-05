In loc sa desfiinteze companiile municipale ilegale, Firea se pregateste sa dubleze numarul de salariati. Bucurestenii platesc

Inca din 2017, Gabriela Firea anunta ca vrea sa schimbe din temelii modul in care este administrat Bucurestiul. Mai exact, primarul general spunea atunci ca - pentru a opri hemoragia de bani publici din bugetul Capitalei - vrea sa infiinteze 22 de companii municipale, care sa rezolve, eficient si transparent, cele mai diverse probleme, de la cele de trafic rutier, pana la neajunsurile legate de parcari si spatii verzi. Tot companiile urmau sa se ocupe de iluminat, de agrement, de intretinerea cladirilor municipalitatii, dar si de consolidarea celor cu risc seismic. Practic, aproape tot ce e important in administratia locala urma sa se realizeze prin intermediul acestor companii.Totul suna parca prea frumos ca sa fie si adevarat. Din pacate, timpul a demonstrat ca asa si era!Companiile, stat in stat: transparenta promisa, ia-o de unde nu-i!Imediat dupa ce a infiintat aceste companii, Gabriela Firea a uitat de transparenta promisa. In concluzie, luni la rand, bucurestenii n-au putut afla nici cu ce se ocupa aceste companii, nici cati angajati si nici ce bugete au. Dupa cum Ziare.com v-a relatat la vremea respectiva, pana si numele directorilor si adresele sediilor companiilor au fost tinute la secret sau pazite strasnic de orice vizitator indiscret.In cele din urma - obligate de lege - cele mai multe dintre companiile municipale ale Gabrielei Firea (dar nu toate!) si-au facut siteuri si au inceput sa afiseze informatii sumare cu privire la banii publici primiti de la Primaria Capitalei pentru salarii si achizitii. Din pacate, pana si respectivele date erau, de cele mai multe ori, trunchiate sau afisate intr-o maniera neuniforma, de natura sa-l deruteze pe bucuresteanul care ar fi incercat sa inteleaga pe ce se duc banii lui.In cele din urma, la finele lunii noiembrie, la solicitarea USR, Tribunalul Bucuresti a decis ca aceste companii municipale fusesera infiintate ile ...citeste mai departe despre " In loc sa desfiinteze companiile municipale ilegale, Firea se pregateste sa dubleze numarul de salariati. Bucurestenii platesc " pe Ziare.com