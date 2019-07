In plin sezon estival, se impun restrictii de trafic intre Predeal si Rasnov

Conform unei informari remisa de DRDP Brasov, lucrarile vor incepe "cel mai probabil saptamana viitoare".Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, avizul de instituire de restrictii de circulatie, eliberat de Serviciul Rutier, este valabil in perioada 10 iulie-31 august."Acordul Politiei este de a ne asigura un timp de lucru mai larg, nu inseamna ca vom lucra pe toata perioada mentionata", a precizat, in informarea citata, purtatorul de cuvant al DRPD Brasov, Robert Elekes. ...citeste mai departe despre " In plin sezon estival, se impun restrictii de trafic intre Predeal si Rasnov " pe Ziare.com