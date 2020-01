In prag de innoire a autorizatiilor, Firea a cerut reguli noi pentru taximetristi. O comparatie cu Clujul arata hibele proiectului

Din pacate, realitatea este alta, iar proiectul primarului ascunde o multime de hibe, spun atat consilierii generali ai Opozitiei, cat si transportatorii. Iata despre ce este vorba.La fel ca iluminatul stradal, ca alimentarea cu apa si caldura sau ca amenajarea parcurilor, transportul in regim de taxi este serviciu de utilitate publica.Iar asta inseamna ca dreptul de a face taximetrie, in Capitala, il acorda Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), in baza Legii 38/2003 (a taximetriei) si unui regulament intocmit la nivel local.Mai exact, PMB (prin Directia de Transporturi) emite autorizatii de taxi, valabile 5 ani. Si doar cu transportatorii care obtin aceste autorizatii, PMB poate semna contracte de delegare a gestiunii serviciului public de transport in regim de taxi.Odata obtinuta delegarea, transportatorul poate sa isi trimita masinile galbene pe strada, ca sa transporte calatori contra cost.Le permite acest sistem sa faca taximetrie in Bucuresti tuturor celor care isi doresc asta? Ei bine, nu!Numarul de autorizatii de taxi este limitat. Spre exemplu - potrivit informatiilor de pe site-ul PMB - la acest moment exista in oras 10.057 de autorizatii. Pentru obtinerea uneia dintre aceste autorizatii trebuie sa se lupte cei care vor sa faca taximetrie, in oras.Sistemul e complex si functioneaza, in anumite momente, si in functie de ceea ce isi doresc autoritatile locale (care pot, spre exemplu, sa nu scoata toate licentele la atribuire, intr-o anumita perioada). Taximetristii au gasit si ei solutii legale de a-si vinde unii altora autorizatii, desi, in principiu, asta n-ar trebui sa se intample.La anumite intervale, PMB organizeaza proceduri de atribuire a autorizatiilor. In cadrul acestora ii evalueaza pe transportatori in functie de anumite criterii, cum ar fi calitatea si varsta masinii, vechime in bransa a transportatorului de persoane etc.Fiecare transportator primeste un punctaj. Iar cei cu cele mai mari punctaje obtin autorizatiile.Ulterior, la cerere si in baza unor documente, PMB le prelungeste transportato ...citeste mai departe despre " In prag de innoire a autorizatiilor, Firea a cerut reguli noi pentru taximetristi. O comparatie cu Clujul arata hibele proiectului " pe Ziare.com