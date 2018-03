In premiera, o institutie a statului s-ar putea muta intr-un imobil confiscat: Fiscul, in unul dintre blocurile lui SOV

Directorul Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), Cornel Calinescu, a facut anuntul la o dezbatere la care au luat parte magistrati, diplomati si reprezentanti ai Fiscului, pe tema recuperarii prejudiciilor.Este pentru prima data cand un astfel de imobil, confiscat in favoarea statului, urmeaza sa fie reutilizat si transmis unei institutii publice.Unul dintre cele mai cunoscute cazuri de imobile confiscate de instanta, si care stau nefolosite, este cel al fostului sediu Grivco si al fostului sediu al Antenei 3, ambele din Bucuresti, confiscate de stat in urma condamnarii lui Dan Voiculescu in Dosarul ICA.La evenimentul de marti, sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a aratat ca institutiile care au competenta de a recupera banii sau bunurile considerate a fi prejudicii ar trebui sa se comporte ca un bun administrator.Kovesi: Un condamnat prefera sa stea mai mult in inchisoare, dar sa nu i se confiste averea"Daca vorbim de imobile, aveam foarte multe institutii care platesc chirie. De ce un imobil confiscat nu poate fi dat in folosinta unei institutii pentru a economisi chiria?", s-a intrebat Kovesi.In asteptarea unei hotarari de guvernPotrivit raportului ANABI, in anul 2017, Agentia a fost sesizata cu un numar total de 17 cereri de reutilizare a unor imobile, dintre care doar 3 vizau bunuri individualizate. Din cele trei cereri, doua au fost respinse, iar una admisa.Cu privire la cererea admisa, ANABI a demarat procedurile de reutilizare publica a unui imobil confiscat prin propunerea initierii de catre Ministerul Finantelor Publice a unei hotarari de guvern privind transmiterea cu titlu gratuit in domeniul public al statului si in administrarea unei institutii publice (ANAF), in scopul utilizarii ca sediu secundar.ImobilulEste vorba despre un imobil alcatuit din teren in suprafata de 480 mp si constructie cu regim de inaltime S+P+9 in suprafata utila totala de 2.155,72 mp, situat in strada Gheorghe Doja din Ploiesti (Prahova).Imobilul a ajuns in posesia statului prin confiscare speciala in dosarul caderii FNI, in care Sorin Ovidiu Vintu a fost conda ...citeste mai departe despre " In premiera, o institutie a statului s-ar putea muta intr-un imobil confiscat: Fiscul, in unul dintre blocurile lui SOV " pe Ziare.com