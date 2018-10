Pentru acest sistem, Posta Romana a semnat un contract cu UniCredit Bank, anunta Profit.ro."Contractul a fost semnat cu UniCredit Bank. Intr-o prima faza, POS-urile vor fi montate in 450-500 de oficii din orasele mari, municipii si capitale de judet. Restul vor fi montate pana la finele acestui an in orasele mai mici si comunele mai mari", au declarat acum pentru Profit.ro surse din cadrul Postei Romane.Licitatia pentru cele 1.000 de POS-uri a fost lansata in mai si vor fi instalate in 60 de zile dupa semnarea contractului.In luna august, sursa citata scria ca Posta Romana se pregatea sa achizitioneze 2.000 de imprimante laser si sa doteze toate oficiile informatizate cu terminale POS."Prin rearanjarea arhitecturii investitionale, fara angajarea de credite si alte tipuri de finantari, Posta Romana a gasit resurse interne necesare acestei investitii. Toate calculatoarele din reteaua postala vor fi deservite de imprimante laser de mare viteza, care au ca scop scurtarea timpilor de lucru si imbunatatirea calitatii prestatiilor postale. Totodata, prin realocarea eficienta a resurselor din bugetul propriu, reteaua nationala de puncte de acces informatizate va creste cu 40%, pana la finele anului", a transmis anterior compania. ...citeste mai departe despre " In sfarsit, Posta Romana introduce plata cu cardul, dar nu peste tot " pe Ziare.com