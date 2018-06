"Cu nod in gat si amintiri navalnice, am oficiat cununia civila dintre Ionela si Vlad. Cu el am fost colega din primul an de studentie, la nici 19 ani, intr-o redactie de ziar. Cu ea m-am imprietenit spontan, in vremea cand lucram amandoua in televiziune. Mi-am revazut pentru o clipa toata viata, prin ochii lor fericiti. El, cult si manierat. Ea, inteligenta, un ocean de optimism si voiosie molipsitoare. Un cuplu perfect.Chiar daca destinele noastre profesionale s-au despartit, amintirile comune sunt tot acolo, proaspete, neprafuite de timp si vremuri. Clocotesc in inimile peste care, chiar daca au trecut mai bine de 20 de ani, sunt la fel de tinere. Sau asa ne place sa credem. Sa va fiti unul celuilalt TOTUL!", a scris pe Facebook Gabriel Firea, duminica, la ora 21.55, cand peste 10.000 de oameni scandau lozinci anti-PSD in Piata Victoriei din Bucuresti.De asemenea, alte mii de oameni au iesit in strada si in alte orase din tara, precum si din strainatate.T.B. ...citeste mai departe despre " In timp ce peste 10.000 de oameni protestau in Piata Victoriei, Gabriela Firea posta pe Facebook despre cununia unei foste colege de televiziune " pe Ziare.com