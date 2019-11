In weekend, pornesc instalatiile de producere a zapezii artificiale in Poiana Brasov

Conform sursei citate, in cazul in care vremea va permite, la inceputul saptamanii viitoare se vor face depozite de zapada, astfel incat sa se poata incepe amenajarea partiilor din statiune.Potrivit unei informari transmisa de municipalitate, au fost finalizate toate pregatirile - au fost verificate instalatiile de transport pe cablu si facute reviziile la cele de produs zapada artificiala, au fost montate plasele si saltele de protectie."Putem inzapezi toate partiile cu zapada artificiala, fara sa fim conditionati de nivelul de precipitatii, ci doar de temperatura", a declarat, conform sursei citate, primarul George Scripcaru.