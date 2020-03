INACO: Aproape 5% din populatia Romaniei e afectata de foamete. Ar fi nevoie de inca 30 de ani sa fie eradicata

"Cu o suprafata agricola de 13 milioane de hectare ale Romaniei, suntem in primul grup de 17 natiuni cu rate reduse ale foametei, dintr-un total de 117 tari analizate in raportul Global Hunger Index, publicat de Concern Worldwide si Welthungerhilfe, care nu ia in calcul va spuneam cele mai dezvoltate state ale lumii.In ultimii 20 de ani, impactul foametei s-a redus in Romania de la 8,3%, la sub 5% din populatia tarii. Asadar, am facut pasi importanti, dar lenti si continuam sa fim la distanta semnificativa de atingerea obiectivului de dezvoltare durabila Foamete - Zero al Agendei 2030", releva INACO.Potrivit sursei citate, foametea continua sa fie o realitate, in formele sale cronice, acute, subnutrite sau ca deficiente calorice, pentru aproape 5% din populatia Romaniei, care duce la riscuri majore de imbolnaviri, dezvoltari deficitare fizice si cognitive, chiar moarte, mai ales la copiii sub 5 ani."Daca mentinem viteza actuala de reducere a foametei in Romania, mai avem nevoie de trei decenii pentru eradicarea fenomenului si ratam obiectivul Foamete - zero pana in anul 2030", se arata in document.Un important obiectiv pentru securitatea alimentara europeana ramane respectarea principiilor pentru investitii responsabile in agricultura, sustin reprezentantii INACO.Romania dispune de o suprafata agricola de circa 13 milioane de hectare, a sasea din Uniunea Europeana si e una dintre tarile cu cel mai ridicat potential in sectorul agricol. Din suprafata agricola utilizata a Romaniei, 60% o reprezinta terenul arabil, din care circa doua treimi sunt folosite pentru culturi de cereale. Astfel, tara noastra este unul dintre cei mai mari zece exportatori de cereale din lume.Conform Raportului Mondial asupra Dezvoltarii Umane pentru anul 2019, Romania s-a clasat pe locul 52 in lume din 189 de tari analizate, avand un indice egal cu cel al unor tari cu potential mult mai modest agricol decat noi."Societatea romaneasca are nevoie de abordari noi ale cresterii economice calitative, bazate pe dezvoltarea dimensiunii umane, sociale si a mediului inconjurator pentru o natiune competitiva. Dezvoltarea trebuie ...citeste mai departe despre " INACO: Aproape 5% din populatia Romaniei e afectata de foamete. Ar fi nevoie de inca 30 de ani sa fie eradicata " pe Ziare.com