Inainte de ceremonia de preluare a presedintiei UE, Vioricai Dancila i se reamintesc ingrijorarile institutiilor europene privind statul de drept

"Statul de drept este un element fundamental pentru toate statele membre ale Uniunii Europene si este unul dintre criteriile luate in considerare la aderare. Autoritatile romane stiu acest lucru si isi sustin cu tarie atasamentul la statul de drept", a declarat ea dupa intalnirea cu presa la Ambasada Frantei de la Bucuresti.Loiseau a declarat pentru News.ro ca in dimineata zilei de joi a avut o discutie "lunga" cu Viorica Dancila despre statul de drept si "evolutiile judiciare", despre preluarea si exercitarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene."Am abordat toate subiectele privind presedintia romana a Uniunii Europene. Doamna prim-ministru are o experienta europeana si sunt convinsa ca Romania este pregatita sa asigure presedintia Consiliului", a spus ministrul.Comisia Europeana a emis anumite intrebari, ingrijorari si concluzii legat pe aceasta tema si "cred ca este necesar sa existe un dialog aprofundat intre Romania si Uniunea Europeana".Ministrul francez a precizat: "Nu putem avea un climat de afaceri fara probleme, nu putem avea o cooperare politieneasca si judiciara eficiente si acces la finantari europene in tari in care statul de drept nu e pe deplin asigurat".Refuzand sa comenteze dosare aflate in curs de judecare, ea a adaugat ca "nu exista state care sunt privite ca > ori >, dar trebuie sa existe o vigilenta permanenta. Fiecare are loc de progres in acest domeniu. Obiectivul nu e de a da sanctiuni, ci scopul este consolidarea statului de drept peste tot in UE".