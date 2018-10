Inalta Curte a admis cererea DNA: Reincepe urmarirea penala in cazul Tel Drum-Liviu Dragnea

DNA a depus cererea pe data de 3 iulie si are ca obiect "confirmare redeschidere urmarire penala (art. 335 alin. 4 NCPP) ".ICCJ a confirmat redeschiderea urmaririi penale, in rem (asupra faptei - n.red.), cu privire la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice.Decizia instantei este definitiva.Ancheta in acest dosar a fost initial inchisa in 2013, insa procurorii DNA au cerut redeschiderea urmaririi penale, motivand ca, la momentul anchetei, probele nu au fost administrate in mod corespunzator si acum detin probe noi.Aceasta cauza vizeaza privatizarea Tel Drum, precum si reabilitarea unor drumuri judetene.Dosarul il vizeaza pe Liviu Dragnea, dar si alte persoane: Mugur Bataus, Victor Piperea, Gheorghe Giui, Ion Mirancea, Victorita Pascutu si Marian Fiscuci.Iata detalii despre dosar de pe site-ul Inaltei Curti.O cerere similara urmeaza sa fie luata in discutie maine la Tribunalul Teleorman. DNA cere redeschiderea anchetei in cazul societatii Modul Proiect SA, al asociatiei Tel Drum-Euroconstruct Trading '98 si al inginerului proiectant Doru Catalin Gudei.Citeste mai multe pe site-ul Tribunalului Teleorman.Anchetele in cazul celor doua dosare au fost inchise de procurorii DNA, insa anchetatorii au descoperit noi indicii in aceste spete. Este vorba de modul in care firma Tel Drum primea contracte publice, inclusiv din fonduri europene.Citeste si: Cele doua cuvinte care au abonat firma Tel Drum la contractele publice date de Consiliul Judetean TeleormanAmbele dosare au legatura cu cel de-al treilea caz deschis pe numele lui Liviu Dragnea, in care liderul PSD este acuzat ca s-ar afla in spatele societatii Tel Drum. Acuzatiile: doua infractiuni de abuz in serviciu, doua de frauda cu fonduri europene si constituire de grup infractional organizat.Acest caz nu poate fi solutionat, insa, pana cand instantele nu vor decide daca redeschid urmarirea penala.Ce spunea DragneaPresedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, saptamana trecuta, ca nu este "o surpriza" faptul ca DNA a cerut redeschiderea unui dosar care il vizeaza si ca el nu a stiut la acea vreme ca e anchetat, primind doar solutia de neincepere a urmaririi penale d ...citeste mai departe despre " Inalta Curte a admis cererea DNA: Reincepe urmarirea penala in cazul Tel Drum-Liviu Dragnea " pe Ziare.com