Inalta Curte: Adunarile publice trebuie declarate. Protestatarii pot fi chiar bagati la inchisoare!

Decizia a fost stabilita de Inalta Curte in cazul unui recurs in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si care a fost admis astazi. Asta dupa ce instantele de pe raza Curtii de Apel Bucuresti dadeau opinii contrare in cazul amenzilor date de jandarmi si contestate de protestatarii care le primisera.Inalta Curte trebuia sa lamureasca intelesul "obligatiei de declarare a adunarilor.... care se desfasoara in exteriorul sau in incinta sediilor ori a imobilelor" din Legea nr. 60 din 1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice.Declarat vs nedeclaratAsta dupa ce un articol din Legea 60/1991 arata ca adunarile publice trebuie declarate, iar doua articole mai jos ca unele din acestea nu trebuie declarate.Articolul 1, alineatul 3: Adunarile publice - mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni si altele asemenea - ce urmeaza sa se desfasoare in piete, pe caile publice ori in alte locuri in aer liber se pot organiza numai dupa declararea prealabila prevazuta de prezenta lege.Articolul 3: Nu trebuie declarate, in prealabil, adunarile publice al caror scop il constituie manifestarile cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale ori care se desfasoara in incinta sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat.In cazul in care organizatorii unor astfel de adunari publice detin indicii sau date ca desfasurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori ar putea sa duca la manifestari violente, au obligatia sa solicite, din timp, primariilor si organelor locale ale politiei, sprijin de specialitate.Organizatorii adunarilor publice vor depune declaratie scrisa la primarie, cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii acestora, in care trebuie sa mentioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora inceperii si durata actiunii, traseele de acces si de dispersare, numarul aproximativ al participantilor, persoanelor imputernicite sa asigure si sa raspunda de masurile de organizare, serviciile pe care le solicita din partea primariei si a organelor locale ale politiei.