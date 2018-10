Inalta Curte: Condamnatul Cristian Rizea avea nevoie de spaga de 300.000 de euro pentru campania prezidentiala a lui Mircea Geoana

Aceasta este concluzia Inaltei Curti, in dosarul in care fostul deputat PSD a fost gasit vinovat ca a pretins si a primit 300.000 euro de la afaceristul Lucian Coltea, in schimbul interventiilor facute de catre acesta la primarul comunei Chiajna si la directorul RA-APPS, pentru retrocedarea unor imobile.Rizea a fost condamnat pe fond la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, iar Coltea la 2 ani de inchisoare cu suspendare. Magistratii au decis si confiscarea sumei de 300.000 de euro.Dosarul a ajuns la completul de 5 judecatoriConcret, Rizea a fost gasit vinovat de trafic de influenta si spalare de bani, iar Coltea pentru cumparare de influenta si spalare de bani.Decizia a fost data in decembrie si nu este definitiva, iar cazul urmeaza sa ajunga la completul de 5 judecatori de la Inalta Curte. Magistratii au motivat hotararea saptamana trecuta.Judecatorii arata ca Rizea nu este cunoscut cu antecedente penale, este casatorit, are studii superioare si "desfasoara activitati din care isi procura venituri in mod licit". El ar fi facut infractiunea de trafic de influenta in perioada in care exercita mandatul de deputat (2008-2012), folosindu-se de calitatea de parlamentar.Cristian Rizea a savarsit o pluralitate de infractiuni foarte grave, in concurs real, explica Inalta Curte."A dat dovada de indrazneala"Nu in ultimul rand, judecatorii au avut in vedere si cuantumul considerabil al sumei pretinse si, in final, primite de catre Rizea de la Coltea, "respectiv suma de 300.000 euro, daca ne raportam la veniturile medii ale cetatenilor Romaniei.""Totodata, ca modalitate concreta de savarsire, se constata ca inculpatul Rizea a savarsit infractiunile retinute in sarcina sa cu mare indrazneala, bazandu-se pe pozitia sa de om politic la acel moment, membru al Camerei Deputatilor in Parlamentul Romaniei si viitor primar al Sectorului 5 Bucuresti, fiind angrenat in sustinerea unui candidat la alegerile Presedintelui Romaniei care au avut loc in decembrie 2009, potrivit declaratiilor sale.De altfel, din probele administrate a reiesit ca avea mare nevoie de suma de 300.000 euro tocmai pentru a fi folosita la acele alegeri prezidentiale", a motivat Inalta Curte.AfacereaIntreaga afacere s-a derulat in toamna-iarna anului 2009 ...citeste mai departe despre " Inalta Curte: Condamnatul Cristian Rizea avea nevoie de spaga de 300.000 de euro pentru campania prezidentiala a lui Mircea Geoana " pe Ziare.com