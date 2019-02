Inalta Curte: Cum si-a facut Darius Valcov o galerie de 180 de tablouri din bani negri

Concluzia apartine Inaltei Curti si apare in motivarea sentintei prin care fostul ministru a fost condamnat la 8 ani de inchisoare. Decizia nu este definitiva. Intregul document de motivare are aproximatov 250 de pagini.Darius Valcov este in prezent consilier de stat al premierului Viorica Dancila.Potrivit sursei citate, totul incepe cu o spaga cash de 3,7 milioane de lei, pe care milionarul Theodor Berna i-ar fi dat-o lui Darius Valcov. In schimbul banilor, Valcov se lauda ca urma sa faca interventii pe langa sefii Companiei de Apa Olt pentru a favoriza firma afaeristului, Tehnologica Radion.Dupa ce a primit banii, Valcov ar fi fololosit mai multe persoane apropiate (Larisa Maria Popa, Sandra Langa - sotia varului lui Valcov, Marinica Strinu - fost sofer al lui Valcov si Petrut Susala) pentru achizitia de opere de arta in valoare de 2.558.658 de lei.InterpusiiJudecatorii ICCJ ca Valcov, in concret, a determinat aceste persoane sa schimbe banii, proveniti din traficarea influentei sale, in bunuri si, in acelasi timp, prin interpunerea persoanelor mentionate, pe numele carora a cumparat operele de arta, "a disimulat adevarata natura a dispozitiei, a circulatiei si proprietatii asupra bunurilor si asupra drepturilor asupra acestora.""Prin manoperele utilizate, inculpatul a creat o aparenta asupra aspectelor legate de persoana care este adevaratul proprietar al operelor de arta si pentru a inlatura orice suspiciune si pentru a ingreuna descoperirea proprietarului real a fractionat activitatea de achizitionare a acestora," conchid judecatorii.Marturiile intermediarilor folositi de Valcov, actele fiscale, dar operele de arta sunt probe-cheie ale magistratilor care au decis condamnarea lui Valcov.Cum se cumparau tablourilePetrut Susala a participat la cumpararea unora dintre tablouri, cat si la alte activitati legate de acestea, precum transportul, predarea si remiterea unor sume de bani provenite de la Valcov, pentru achitarea pretului."In anul 2011-2012, Valcov mi-a spus ca doreste sa achizitionez niste tablouri, opere de arta, si ulterior mi-a spus ca vrea sa isi deschida o galerie de arta. Astfel incat in 2012-2014 l-am ajutat la achizitionarea a aproximativ 180 de tab ...citeste mai departe despre " Inalta Curte: Cum si-a facut Darius Valcov o galerie de 180 de tablouri din bani negri " pe Ziare.com