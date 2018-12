In aceste dosare, avocatii au formulat contestatii in anulare dupa decizia Curtii Constitutionale privind componenta completurilor de 5 judecatori, iar magistratii completului 2 Penal de la ICCJ au decis, miercuri seara, ca, pana la solutionarea definitiva a contestatiei in anulare, condamnatii sa fie pusi in libertate, prin suspendarea executarii.In cazul solicitarii similare facute de Elena Udrea , arestata si ea in Costa Rica, completul de 5 judecatori a decis amanarea cauzei pe 28 ianuarie 2019. Doi dintre judecatori au facut cereri de abtinere in acest caz, dar solicitarile acestora au fost respinse.Amintim ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri noaptea, eliberarea mai multor nume grele in dosare in care avocatii condamnatilor au contestat alcatuirea completurilor de cinci judecatori. Rudel Obreja, Constantin Nita si Dan Sova au fost pusi deja in libertate.Fostul presedinte al ANAF Serban Pop, urmarit general dupa ce a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul fostei sefe a DIICOT Alina Bica, a fost prins in luna iulie in Italia. El se afla in Penitenciarul Como, din regiunea Milano.Citeste si: Rudel Obreja, la iesirea din inchisoare: Suntem victimele unui complot. Ce s-a intamplat la completurile de 5 judecatori este "o imensa ticalosie" ...citeste mai departe despre " Inalta Curte decide punerea in libertate a Alinei Bica, arestata in Costa Rica. Ce se intampla cu Elena Udrea " pe Ziare.com