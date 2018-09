Inalta Curte: Dragnea a adoptat o conduita nelegala, antisociala si imorala, in dezacord cu rangul demnitatii publice detinute

Citatul apartine judecatorilor Constantin Epure si Geanina Arghir care au decis, in majoritate, condamnarea lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare in Dosarul Angajarilor fictive din Teleorman.Cel de-al treilea judecator din complet, Stefan Pistol, a votat pentru achitarea politicianului.Sentinta a fost contestata la completul de 5 judecatori, care va judeca apelul.Intreaga motivare a Inaltei Curti din acest dosar are aproape 500 de file.In motivarea deciziei, Inalta Curte arata acest "interes" al lui Dragnea, legat de mentinerea in functie a celor doua secretare, Anisa Stoica si Adriana Botorogeanu."Potrivit declaratiilor martorilor si inculpatilor audiati, acestea erau indispensabile activitatii desfasurate in cadrul organizatiei de partid prin atributiile pe care le aveau, respectiv, inculpata Botorogeanu Adriana desfasura activitate de secretariat, era implicata in tehnoredactarea proiectelor de hotarari, iar Stoica Anisa Niculina asigura relatia partidului cu mass-media", motiveaza judecatorii.Magistratii au enumerat mai multe declaratii facute de martori sau de inculpati care l-ar fi infundat pe Liviu Dragnea. Concluzia: munca celor doua secretare era vitala la PSD Teleorman. Astfel, Dragnea ar fi avut interesul, cat si oportunitatea de a o determina pe Alesu sa le angajaze fictiv pe cele doua femei.Politicianul si angajarea fictiva"Ascendentul detinut de inculpat pe linie de partid, in calitate de presedinte al organizatiei judetene de partid a PSD Teleorman fata de inculpata Alesu Floarea (Alesu Floarea era membru al acestui partid), dar si subordonarea institutionala a acesteia fata de Consiliul Judetean Teleorman, fata de presedintele Consiliului Judetean Teleorman, au reprezentat factorii determinanti pentru succesul actelor de instigare, respectiv insusirea de catre inculpata Alesu Floarea a hotararii de mentinere in functie a inculpatelor Botorogeanu Adriana si Stoica Anisa Niculina in cadrul DGASPC Teleorman si executarea integrala a unei astfel de hotarari", concluzioneaza I ...citeste mai departe despre " Inalta Curte: Dragnea a adoptat o conduita nelegala, antisociala si imorala, in dezacord cu rangul demnitatii publice detinute " pe Ziare.com