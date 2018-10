Inalta Curte judeca astazi apelul lui Liviu Dragnea impotriva condamnarii la 3 ani si 6 luni de inchisoare

Potrivit portalului Inaltei Curti, doua persoane din dosar nu au mai declarat apel. Este vorba despre una dintre secretarele PSD, angajate fictiv la DGASPC Teleorman, Anisa Niculina Stoica, care a fost condamnata la 1 an de inchisoare cu suspendare, si de Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Dragnea, care a fost amendata cu 1.000 de lei.Intr-un interviu de saptamana trecuta, Liviu Dragnea a explicat ca s-ar putea sa-si angajeze un nou avocat. El a dat astfel de inteles ca procesul s-ar putea amana in vederea pregatirii apararii: "Pe 8, nu stiu ce se va intampla, trebuie sa ma hotarasc cu ce avocat sa merg".Se contesta completeleFostul avocat al Bombonicai Prodana in acest dosar, Adrian Toni Neacsu, a depus, in urma cu doua saptamani, o plangere la ICCJ, impotriva hotararilor care au stabilit componenta completelor de 5 judecatori in materie penala in anul 2018.Neacsu apara in prezent una dintre inculpatele din dosar, Olguta Sefu, fosta sefa in cadrul DGASPC Teleorman.In document a fost invocata nelegalitatea hotararilor privind desemnarea in complet a unor judecatori care nu au fost trasi la sorti, potrivit legii in vigoare in anul 2017, cand s-a stabilit compunerea celor doua complete de 5 judecatori.Si Dragnea a fost nemultumit de cum s-au format aceste complete de 5 judecatori. De altfel, premierul Viorica Dancila a sesizat, pe 2 octombrie, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), privind existenta unui posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), privind formarea completelor de 5 judecatori.CCR anunta ca, pana in data de 16 octombrie, partile implicate in conflictul sesizat de premier pot depune, in scris, punctele de vedere.Ziua VIP-urilorLa termenul de luni, completul care-l judeca pe Liviu Dragnea are pe masa dosarele unor persoane cunoscute cum ar fi cel al fostului judecator CCR, Toni Grebla - in prezent secretar general al Guvernului, fostului ministru al Educatiei, Mihnea Costoiu, fostului ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, fostului deputat PSD Constantin Adascalitei sau fostului primar al orasului Bacau Romeo Stavarache.Citeste si: Inalta Curte: Dra ...citeste mai departe despre " Inalta Curte judeca astazi apelul lui Liviu Dragnea impotriva condamnarii la 3 ani si 6 luni de inchisoare " pe Ziare.com