Inalta Curte spulbera apararea lui Valcov cu darul de nunta de 800.000 de euro, tablouri si lingouri de aur: Este spaga!

Aceasta este una dintre concluziile Inaltei Curti, care apare in motivarea sentintei de 8 ani de inchisoare primita de Darius Valcov in prima instanta, pentru fapte de coruptie. Dosarul fostului ministru urmeaza sa ajunga la completul de 5 judecatori.Inalta Curte arata ca Valcov a incercat, ca prin audierea tatalui sau, dar si a fostei sotii, Lavinia Sandru, in calitate de martori, "sa produca probe prin care sa justifice sumele de bani semnificative pe care le-a detinut, cu mult peste ceea ce putea sa obtina ca salariu din functiile publice pe care le-a ocupat."Una dintre minciunile flagrante, care au atras atentia magistratilor: Lavinia Sandru a spus ca Valcov a pus banii pe card, in conditiile in care fostul ministru declarase ca el nu a detinut carduri.Nunta in trei localitatiPe 21 noiembrie 2017, aproape de finalul procesului, Valcov a cerut audierea tatalui sau si a fostei sotii. Lavinia Sandru a povestit ca a organizat nunta in trei locuri, iar parintii si nasii au platit cheltuielile, in timp ce mirii au incasat darul."Cu prilejul nuntii cu Darius Valcov, am organizat trei evenimente: la Slatina, la Neptun si la Targu Mures. Botezul l-am organizat la Bucuresti. La Slatina stiu ca au fost peste 400 de invitati, 200 la Targu Mures si in jur de 250 la Neptun.La botezul din Bucuresti au participat cam 300 de invitati. Am primit sprijin financiar din partea parintilor lui Darius, care au platit nunta de la Slatina. La Targu Mures au platit parintii mei, iar la Neptun a fost un cadou din partea nasului nostru. Cheltuielile de la botez le-am sustinut noi", declara atunci Lavinia Sandru.In medie, la fiecare eveniment ar fi incasat ca dar suma de 200.000 de euro."Cea mai mare suma obtinuta a fost la Neptun, cam 300.000 de euro. La botez am obtinut 200.000 de euro", povestea Sandru.Plus ca la nunta ar mai fi primit cadou si 8-10 tablouri. O declaratie care-i venea manusa lui Valcov!Lingourile "pentru nepoti"In schimb, tatal sau i-a "acoperit" una din acuzatiile grave: de unde avea lingourile cu aur gasite in seif? Batranul a povestit ca avea economii si ca voia sa lase ceva nepotilor.