Inca doua zboruri anulate in Romania din cauza furtunilor care matura Europa

"Din cauza conditiilor meteo nefavorabile - furtuna Sabine - care a perturbat duminica traficul aerian in Germania, cursele LH1667 Sibiu - Munchen, programata pentru plecare la ora 6:05 - 10.02.2020, respectiv LH1664 Munchen - Sibiu, programata pentru sosire la ora 18:15 - 10.02.2020 au fost anulate", a declarat purtatorul de cuvant al Aeroportului International Sibiu, Alexandra Pacurar.Potrivit sursei citate, pasagerii afectati au fost rerutati.Duminica, si Tarom a anuntat ca anuleaza doua curse cu destinatia Bucuresti - Londra si Londra - Bucuresti, din cauza furtunii Ciara, care afecteaza grav Marea Britanie.Tarom anunta ca in functie de evolutiile meteo este posibil ca si alte curse sa sufere intarzieri sau sa fie anulate. Tarom mai spune ca depune toate eforturile pentru a minimiza disconfortul creat si pentru a reveni la normal cat mai repede posibil. ...citeste mai departe despre " Inca doua zboruri anulate in Romania din cauza furtunilor care matura Europa " pe Ziare.com