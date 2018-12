Inca o runda de negocieri ratate la metrou: Atat Iohannis cat si PSD ne imping spre greva!

Intr-o interventie la postul Digi 24, Ion Radoi a declarat ca nici negocierile de luni cu administratia Metrorex SA nu au fost incununate de succes. In consecinta, contractul colectiv de munca (CCM) al lucratorilor din subteran nu va fi semnat prea curand."Am avut o asa-zisa runda de negocieri de 1-2 minute. Dumnealor (conducerea Metrorex - n.red.) au facut, din nou, propunerea pe care o avanseaza de circa o luna. Si ma refer la acea crestere de 18% vehiculata.In ultima sedinta a Consiliului sau General, sindicatul a decis sa ceara majorare de 21% pentru cei aflati la nivel mediu si de 24% pentru angajatii aflati sub nivel mediu.Cu aceste majorari, ne-am afla cam la 50% fata de fondul de salarii care-l permite bugetul de venituri si cheltuieli. Deci, se poata face majorarea. Avem aprobarea Consiliului de Administratie (CA) care spune ca, de fapt, tot ce trebuie sa faca, in acest caz, conducerea executiva a Metrorex SA este sa se incadreze in buget.Ce spune directorul - executiv: cat timp exista ministrul Sova (nu se poate - n.red.), din cauza ca acesta a dat dispozitie sa se dea doar 18% majorare. Initial, noi am cerut 42% si am si spus de ce. Acum am ajuns aici, dar nici asa nu se poate", a spusi Ion Radoi.Liderul Sindical a mai spus ca i se pare de neinteles cum nici presedintele Iohannis si nici PSD nu reusesc sa-l schimbe din functie pe Lucian Sova."Ni s-a explicat ca presedintele Iohannis cat si partidul de guvernamant - ca nu-i mai disting - nu l-au schimbat pe ministrul Sova. Asa suntem impinsi spre greva. Probabil si Iohannis vrea greva la metrou", a mai spus Radoi.Intrebat cand ar urma sa fie greva la metrou, Radoi a spus ca oamenii vor fi anuntati din timp daca se va ajunge in aceasta situatie.Intrebat de moderatorul Digi 24 daca un alt ministru ar fi mai generos cu angajatii de la metrou, Radoi a raspuns: "n-ar fi mai generos, dar n-ar mai fi rautacios".Intrebat daca nu cumva nemultumirile sindicatului tin - asa cum spunea chiar Lucian Sova - si de faptul ca societatea pe care o detine - Sindoment Servcom SRL - e pe punctul de a-si pierde controlul asupra celor 331 de magazine de la metrou, Radoi si-a pierdut rabdarea.Sindicalistul i-a raspuns moderatoarei Digi 24 ca, probabil, confunda negocierilo ...citeste mai departe despre " Inca o runda de negocieri ratate la metrou: Atat Iohannis cat si PSD ne imping spre greva! " pe Ziare.com