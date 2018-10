Cutremurul a avut loc la ora locala 7:16, la o adancime de 10 kilometri, avand epicentrul la 66 de kilometri la sud-vest de Sumba, relateaza site-ul agentiei Dpa."Seismul a fost resimtit puternic. Localnicii si-au parasit propriile locuinte", a informat Martina Djera, sefa agentiei pentru protectie civila din districtul de est al insulei.Seismul s-a produs la cateva zile dupa ce un alt cutremur de 7,5 grade a provocat dezastru in Indonezia, lasand in urma peste 1.200 de morti.Citeste si:Poveste dramatica din timpul tsunamiului din Indonezia: Un controlor aerian si-a dat viata pentru a asigura decolarea unui avionIndonezia cere ajutor umanitar international dupa tsunamiul devastator1.200 de detinuti au evadat din inchisori dupa tragedia din IndoneziaPersoanele decedate in urma cutremurului din Indonezia au inceput sa fie inhumate intr-o groapa comuna ...citeste mai departe despre " Inca un cutremur mare in Indonezia, la cateva zile dupa cel care a provocat cel putin 1.200 de morti " pe Ziare.com