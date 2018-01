Este vorba despre Alina Bica. Fosta sefa DIICOT avea luni termen intr-unul din procese la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cel referitor la o despagubire acordata de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor catre Gheorghe Stelian.Surse judiciare ne-au declarat ca la termenul de luni avocatul Alinei Bica a transmis ca aceasta a suferit un accident in Costa Rica si, de aceea, nu a putut reveni in tara pentru ca nu este transportabila.De altfel, Ziare.com a scris inca din 3 ianuarie ca Alina Bica face vizite constante prin Costa Rica.Alina Bica nu se mai afla inca de anul trecut sub control judiciar, asa ca era libera sa plece din tara, dar din 4 decembrie nu s-a dus la alte doua termene din procesele pe care le are. De fiecare data, avocatul a dus documente in limba spaniola care sa ateste ca clienta sa este in imposibilitatea fizica de a veni, iar termenele au fost amanate din cauza absentei sale.La termenul de luni s-au tradus documentele din spaniola si a rezultat ca Alina Bica a fost cea care a cerut internarea in clinica din Costa Rica, asa ca instanta a respins amanarea ceruta de ea, insa a dat un nou termen pentru citarea unui martor.Fosta sefa a DIICOT are mai multe procese penale in care este judecata la Inalta Curte.Ea a fost deja condamnata in prima instanta in doua dosare.In noiembrie 2016, a fost condamnata de ICCJ la 4 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului. In acelasi dosar, fostul ministru Adriean Videanu a fost achitat pentru complicitate la abuz in serviciu.Apoi, in ianuarie 2017, Alina Bica a primit 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, tot pentru favorizarea faptuitorului, in legatura cu interventii pentru clasarea unui dosar in care era implicat omul de afaceri Horia Simu. ...citeste mai departe despre " Inca un inculpat celebru a fugit din tara? Alina Bica e in Costa Rica " pe Ziare.com