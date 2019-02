Acesta este acuzat de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, inselaciune, falsificare de instrumente oficiale, fals material in inscrisuri oficiale si folosire a instrumentelor false.Medicul fals a fost descoperit dupa ce in decembrie 2018, o femeie de 34 de ani a depus o plangere la politie dupa ce a mers la un cabinet pentru un examen de specialitate, iar reprezentantul firmei i-a eliberat un buletin de analiza, fara a o supune vreunui control sau a o conecta la un aparat.Ulterior, un medic specialist din cadrul unui spital i-a adus la cunostinta ca buletinul de analize respectiv nu reprezinta un examen imagistic.In urma perchezitiilor din cabinetul din sectorul 3, politistii au gasit asupra tanarului de 26 de ani mai multe stampile, cu inscriptii aferente mai multor specializari medicale."De asemenea, au fost identificate si ridicate mai multe documente, diplome si certificate, ce urmeaza a fi expertizate, avand in vedere existenta unei suspiciuni rezonabile ca acestea sunt false. Din verificarile efectuate la institutii cu atributii in domeniul sanatatii a rezultat ca in evidentele acestora nu exista vreun medic cu datele de identificare ale celui in cauza", a transmis Politia Capitalei.Citeste si:Un nou caz de impostura: Un fals medic ortoped-traumatolog si psiholog dadea consultatii intr-o camera de caminInca un medic fals descoperit la Oradea: Femeia facea de doi ani operatii estetice (Foto)A.G. ...citeste mai departe despre " Inca un medic fals de doar 26 de ani a fost retinut in Bucuresti " pe Ziare.com