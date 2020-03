In aceste conditii, s-a dispus externarea tuturor pacientilor si efectuarea anchetei epidemiologice in vederea stabilirii contactilor, iar pe timpul acesteia, posibilii contacti sunt plasati in autoizolare, urmand a fi testati.Ministerul precizeaza ca Spitalul Militar de Urgenta Focsani va fi inchis pentru 48 de ore pentru executarea dezinfectiei de grad foarte inalt pentru limitarea raspandirii infectiei, cu exceptia Centrului de Primiri Urgente.In acelasi timp, se vor recolta analize de la toti contactii simptomatici si, in functie de rezultatele finale ale anchetei epidemiologice, se vor dispune masuri ulterioare de protectie a personalului medical, in vederea mentinerii capacitatii operationale a spitalului.Amintim ca, miercuri dimineata, a fost anuntat cel de-al 13-lea deces al unui pacient cu coronavirus.De asemenea, astazi este prima zi de izolare totala in Romania, Ordonanta Militara nr.3 privind masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 fiind publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial.In ce conditii mai putem iesi din casa. Modele de adeverinta si declaratieAceasta instituie un nou regim de deplasare pentru toti cetatenii Romaniei. In aceste conditii, mai avem voie sa iesim din casa doar in anumite conditii si avand anumite documente justificative (adeverinta sau declaratie) la noi.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirusIata la cati ani de inchisoare pot ajunge pedepsele pentru incalcarea carantineiA.G. ...citeste mai departe despre " Inca un spital se inchide pentru dezinfectare, dupa ce au fost confirmate doua cazuri de COVID-19 la personalul sanitar " pe Ziare.com