Incendiu puternic in Voluntari. Populatia a fost avertizata prin RO-Alert sa stea in casa (Foto&Video)

Sase autospeciale actioneaza in prezent la fata locului.ISU Bucuresti-Ilfov a precizat ca incendiul se manifesta pe o suprafata de 1.000 de metri patrati, la o stiva cu autoturisme.Exista pericol de extindere la spatiile de depozitare si utilaje, dar si la o hala metalica din vecinatate, unde au mai fost trimise 4 autospeciale.Nicio persoana nu a fost ranita.DSU-IGSU a transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-Alert pentru anuntarea populatiei din apropiere asupra prezentei fumului dens rezultat din procesului de ardere.Inclusiv locuitorii Capitalei au primit mesajul la ora 13:45."Incendiu depozit Remat in comuna Afumati/Ilfov cu degajari mari de fum, norul de fum se indreapta in directia mun. Bucuresti. Pentru asigurarea protectiei ramaneti pe cat posibil in incinte, inchideti geamurile si nu va expuneti la fum. Respectati recomandarile pompierilor", este mesajul primit de populatie prin RO-Alert.ISU mai precizeaza ca in zona nu au fost identificati hidranti, iar alimentarea se va face de la operatori economici privati din zona (centre comerciale).Imagini: ISU Bucuresti-Ilfov