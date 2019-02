"STB SA va incepe emiterea/incarcarea de abonamente gratuite pentru elevi incepand data de 11 februarie 2019, in conformitate cu HCGMB nr. 838/12.12.2018", precizeaza reprezentantii societatii intr-un comunicat postat pe pagina de Facebook STB.Abonamentele cu reducere 100% se vor elibera la centrele de emitere si incarcare carduri STB SA pe baza carnetului de elev vizat pe anul in curs, care va avea inscris pe prima fila codul numeric personal al elevului, precum si cartea de identitate - in cazul elevilor peste 14 ani - cu evidentierea domiciliului stabil sau provizoriu.Pentru elevii claselor pregatitoare si cu pana la 14 ani, abonamentele se elibereaza in baza adeverintei doveditoare/carnetului de elev, cu stampila unitatii de invatamant acreditate/autorizate pentru anul in curs si copie dupa certificatul de nastere.Elevii care frecventeaza o unitate de invatamant din Bucuresti beneficiaza de abonament lunar urban general cu reducere 100%, indiferent de domiciliu si indiferent de forma de invatamant (curs de zi, frecventa redusa).De prevederile actelor legislative mentionate beneficiaza doar elevii din invatamantul acreditat/autorizat, primar, gimnazial, liceal si profesional, cu varsta pana la 18 ani sau pana la finalizarea studiilor liceale/ profesionale, mai arata sursa citata.Abonamentele cu reducere/gratuitate nu sunt valabile pe liniile expres si pe liniile speciale.Validarea acestor carduri este obligatorie la fiecare calatorie.Citeste si: Cat i-ar costa, de fapt, pe bucuresteni transportul gratuit promis de Firea ...citeste mai departe despre " Incepand de luni, STB emite abonamente gratuite pentru elevi. Iata conditiile " pe Ziare.com