Inchisoare pana la 2 ani daca incalci regulile impuse in combaterea coronavirusului. Au fost deja deschise dosare

Art 352 din Codul Penal, care se refera la zadarnicirea combaterii bolilor si prevede urmatoarele:"1) Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la o luna la 6 luni sau amenda".Deja mai multe persoane sunt cercetate penalChiar daca pana la acest moment Romania nu a inregistrat niciun caz de imbolnavire cu coronavirus, in cazul mai multor persoane au fost deschise actiuni de cercetare, fie pentru ca au incalcat carantina, fie pentru ca nu au dat datele corecte cand au intrat in tara, ascunzand faptul ca vin din zone afectate.La cel din urma exemplu se incadreaza un barbat de 30 de ani din Salaj, ce a intrat in tara in noaptea de luni spre marti si a doua zi a sunat singur la 112 pentru a spune ca a venit dintr-o zona cu focar.Cand s-a verificat cu punctul de frontiera prin care barbatul intrase in tara, s-a constatat ca el nu fusese luat in evidenta. Ancheta urmeaza acum sa stabileasca daca el nu a dat datele sau cei de la granita au omis "sa-l intrebe de sanatate".Alte trei dosare au fost deschise in Neamt, unde trei chinezi carora li s-a spus sa stea izolati la domiciliu pentru 14 zile dupa intoarcerea dintr-o calatorie la Shanghai au iesit din casa. Cei 3 - doi barbati si o femeie - detin un magazin in orasul Roznov si au fost reclamati de cetateni iar politia a constatat ca, intr-adevar, au incalcat recomandarea autoritatilor.Testele pentru coronavirus in cazul lor sunt negative, dupa cum a anuntat chiar ministrul de Interne, insa faptul ca nu au asteptat sa treaca cele 14 zile inainte sa aiba contact cu comunitatea ii face pasibili de pedeapsa.Citeste si:Coronavirus - situatia din Romania: Zeci de oameni in carantina, peste 2.000 sunt monitorizati la domiciliu. Au fost deschise dosare penaleCum se transmite coronavirusul, care e perioada de incubatie si cati oameni poate infecta o persoana bolnavaCoronavirus: Cati bani primesti daca esti angajat