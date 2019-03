"Echipajul cursei OE de la Stansted la Viena a decis sa intrerupa decolarea din cauza unor probleme la motor si sa-i debarce pe pasageri pe pista, din motive de precautie", a transmis vineri seara pe Twitter compania Laudamotion. Pasagerii au fost dusi cu autobuzul la terminal, urmand sa se imbarce in alte curse.Opt persoane au suferit rani usoare, a mentionat un purtator de cuvant al aeroportului.Un pasager a relatat pentru Press Association ca avionul a accelerat pe pista de decolare pentru circa 15 secunde, dupa care "s-a auzit un bubuit pe o latura a aeronavei, care s-a oprit"."A fost inspaimantator. Personalul striga 'evacuati, evacuati'. Prietenul meu a deschis iesirea de urgenta si am alunecat pe tobogane. Cativa oameni in varsta au cazut si pompierii le-au acordat primul ajutor", a povestit acesta.Zborurile cu destinatia Stansted au fost deviate temporar spre alte aeroporturi. Aeroportul a transmis pe Twitter in jurul orei 23.00 GMT ca pista a fost redeschisa.#Stansted Disgaceful nob heads thinking of themselves getting their luggage off in an emergency impeding the evacuation. pic.twitter.com/qBPh3hVwj7- sheelz (@smountney) 1 martie 2019Welp, I can cross "emergency plane evacuation" off my bucket list. In case anyone was wondering, those slides are fast!! #laudamotion #Ryanair #Stansted pic.twitter.com/B8sgwBPs4R- Patrick Gorman (@P_Gorman) 1 martie 2019#Breaking: Just in - #Stansted Airport in the #UK grounds ALL flights after 'incident on runway' after a loud boom on a airplane after it's take off was aborted. pic.twitter.com/1AaEHDlZlD- Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 1 martie 2019 ...citeste mai departe despre " Incident la decolare: 8 raniti intr-un avion Laudamotion cu destinatia Viena " pe Ziare.com