Incidente in Piata Victoriei: Protestatarii au blocat o trecere de pietoni

Cateva zeci de protestatari se aflau, in jurul orei 18.30, in Piata Victoriei din Capitala. Ca si in ziua precedenta, o parte dintre acestia au incercat sa blocheze circulatia in piata.Mai intai au pornit sa traverseze continuu o trecere de pietoni dinspre Bd. Mihalache si au intrat in conflict atat cu jandarmii aflati in Piata Victoriei, cat si cu politistii de la Rutiera.Potrivit Digi24, soferii au asteptat cu multa rabdare in masini, spunand ca inteleg si sustin protestul. In acest timp, jandarmii au incercat sa ii impiedice pe ceilalti protestatari sa se indrepte catre Bd. Mihalache.Dupa mai multe runde de negocieri cu jandarmii, acestia au decis sa inchida circulatia in aceasta zona. Circulatia a fost oprita pe breteaua care face legatura intre bulevardele Kiseleff si Nicolae Titulescu timp de aproximativ doua ore, pana in jurul orei 21.Iata cum s-au desfasurat protestele de joi seara22.57 - Protestul din Piata Victoriei impotriva modificarilor la Codul penal adoptate de Parlament s-a incheiat.Manifestantii, al caror numar a fost in momentele de varf de peste 600, au avut pancarte cu mesaje ca: "Demisia Guvernului si Parlamentului. Anticipate", "Sa va fie rusine!", "In democratie hotii stau la puscarie!", "Fara penali in functii publice", "O caut pe Elodia justitiei", "PSD+ALDE=hotii", potrivit Agerpres.Mai multe persoane au aprins lumanari in memoria lui Calin Farcas, tanarul de 29 de ani din Brasov care a murit la Institutul "Marius Nasta" din Capitala, dupa ce, de doi ani de zile, a asteptat un transplant de plamani.21:06 - Oamenii scandeaza "Romania, trezeste-te!" si "Demisia"21:00 - in Piata Victoriei se aude imnul Romaniei si sunt aplinse luminile de la telefoane19.34 - Protestatarii striga "PSD ciuma rosie", "Demisia", "Nu vrem sa fim condusi de hoti", "Fara penali", "Cat de javra poti sa fii, sa furi bani de la copii"19.23 - numarul de forte de ordine este tot mai mare. Protestatarii in continuare insista sa traverseze pe trecerea de pietoni. Este o negociere permanenta cu fortele de ordine care lasa minute bune masinile sa treaca, dupa care, la cererile din ce in ce mai vocale ale oamenilor, le da voie si acestora sa treaca.20:24 - Peste 500 de oameni se mai afla in Piata Victoriei. Zeci de jandarmi asezati foarte aproape unul de celalalt inconjoara zona in care se protesteaza pasnic