Incompetenta si nepasarea lovesc din nou: S-au oprit reparatiile la Podul Constanta, care continua sa le dea frisoare bucurestenilor

Podul Constanta - care permite trecerea trenurilor peste Calea Grivitei din Capitala - a fost construit in doar 5 luni, in urma cu 81 de ani. De atunci, a fost cosmetizat de cateva ori, dar niciodata consolidat. In consecinta, oricat de trainica ar fi fost initial, aceasta constructie tot a inceput, in cele din urma, sa se degradeze.Din pacate, in loc sa rezolve repede problema, institutiile statului si-au pasat o vreme responsabilitatea repararii podului. Iar cand, in sfarsit, au inceput lucrarile, in loc sa se ajute una pe cealalta, astfel incat treaba sa se termine mai repede, institutiile si-au pus bete in roate.Asa se face ca - desi despre situatia Podului Constanta se stie de cativa ani deja - reparatiile s-au facut in graba si doar pe jumatate.Ziare.com va spune astazi o poveste despre incompetenta si nepasarea halucinanta ale unor angajati din institutiile si companiile de stat, care au facut ca podul sa ramana, pana astazi, un pericol.Uite expertiza, nu e expertiza! Podul a inceput sa isi revina miraculosIn 2014, Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) a constatat ca podul era degradat. Drept urmare, i-a cerut proprietarului, adica CFR SA, sa il expertizeze si apoi sa il repare. CFR s-a conformat, dar numai pe jumatate: a facut expertiza, dar nu si reparatiile. In cele din urma, in 2016, expertiza a expirat.ISC a facut un nou control si a cerut CFR SA, din nou, sa expertizeze podul. Inca o data CFR SA a comandat expertiza din care reiesea ca podul era intr-o stare "nesatisfacatoare" si trebuia consolidat de urgenta. Cu toate astea, Compania nu s-a apucat nici atunci de treaba.Lasat de izbeliste, podul s-a degradat intr-atat incat, in primavara lui 2018, din el atarnau sarme si bucati de beton, gata sa se prabuseasca pe carosabil, pe Calea Grivitei.La acel moment, mai multi consilieri USR de la Sectorul 1 au facut o ampla campanie de mediatizare a riscurilor la care erau expusi soferii cand circulau pe sub pod. Tot atunci, consilierii USR au cerut rezolvarea urgenta a situatiei.De voie, de nevoie, sub presiunea opiniei publice, CFR SA a cosmetizat atunci podul.