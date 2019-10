Problema este ca de el depind mai multe prestatii sociale, printre care si ajutorul de somaj, care a fost decuplat de la salariul minim pe economie.Desi ar fi trebuit actualizat macar la inflatie, ISR a fost uitat de politica sociala, ceea ce a afectat puternic veniturile persoanelor aflate in somaj.Potrivit legii nr.76/2002, indicatorul social de referinta (ISR) reprezinta "unitatea exprimata in lei la nivelul careia se raporteaza beneficiile de asistenta sociala, suportate din bugetul de stat, acordate atat in vederea asigurarii protectiei persoanelor in cadrul sistemului de asistenta sociala, cat si in vederea stimularii persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenta sociala, pentru a se incadra in munca."Actualmente, cuantumul indemnizatiei de somaj se acorda in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;suma prevazuta mai sus la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.Citeste mai multe despre Indicatorul social de referinta, de care depind mai multe ajutoare sociale, a fost uitat de 7 ani la aceeasi valoare pe Curs de guvernare ...citeste mai departe despre " Indicatorul social de referinta, de care depind mai multe ajutoare sociale, a fost uitat de 7 ani la aceeasi valoare " pe Ziare.com