Industria turismului, una dintre cele mai afectate de epidemia de coronavirus - analiza

Conform unui comunicat de presa remis joi Ziare.com, pana la sfarsitul lunii ianuarie, cand s-au inmultit rapid cazurile de coronavirus, China era o destinatie pentru care interesul in randul europenilor a continuat sa creasca intr-un ritm ridicat anul acesta."In a 4-a saptamana a lunii ianuarie 2020, ca urmare a raspandirii informatiilor in mass-media despre epidemia de coronavirus, situatia a inceput sa se schimbe odata cu numarul rezervarilor ce a scazut semnificativ. (...)Companiile aeriene au decis sa limiteze zborurile catre regiunile infectate. De asemenea, clientii au inceput sa renunte masiv la calatorii in multe tari asiatice, in special in China, unde in februarie, numarul de rezervari a scazut cu in jur de 81% fata de ianuarie", se arata in raport.In plus, si alte tari asiatice au suferit, inclusiv Thailanda, o destinatie foarte populara printre turistii europeni.Situatia din RomaniaAnaliza eSky releva ca epidemia de coronavirus nu a avut un impact mare asupra numarului de rezervari la zboruri din tara noastra, facute pe platforma."Numarul tuturor rezervarilor de zboruri din Romania dupa ce a fost anuntata epidemia in China a scazut cu aproximativ 7% de la saptamana la saptamana, dupa care s-a recuperat rapid cu o crestere de aproximativ 10% in saptamana ce a urmat.Stirile despre virusul care a ajuns in Europa in penultima saptamana din februarie au dus la o scadere mai accentuata a numarului de rezervari - aproximativ 23% de la saptamana la saptamana. Totusi, aceasta scadere nu a afectat inca cresterea companiei de la an la an, care este inregistrata putin peste 15% in primele 2 luni ale anului 2020", potrivit sursei citate.Zboruri catre ItaliaIn 2019, Italia s-a clasat pe locul doi, dupa Marea Britanie, din punct de vedere al popularitatii in randul destinatiilor europene de calatorie ale romanilor, iar in ianuarie 2020, numarul de rezervari in Italia a crescut cu 24% fata de aceeasi perioada din 2019.Insa situatia s-a schimbat radical in februarie, cand a avut loc un focar de coronavirus in Italia de Nord."La sfarsitul lunii februarie, numarul de rezervari catre aceasta destinatie pe eSky a scazut cu 33%. Cele mai importante scaderi s-au observat in ultimele 10 zile, cu toate acestea, Italia continua sa ocupe a 4-a pozitie pentru rezervarile d