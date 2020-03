Informatii esentiale despre COVID-19 pentru fiecare dintre noi: Cum sa te feresti, ce faci daca ai simptome si diferenta majora fata de gripa

Cele mai importante sunt masurile de igiena, insa este esential si sa respectam noua regula introdusa de autoritati, aceea de a limita deplasarile si contactul cu ceilalti.De ce e importantPentru ca exista o perioada de incubatie in care putem transmite virusul fara sa stim, dar si pentru ca exista purtatori asimptomatici. Trebuie sa fim constienti ca nimeni nu trebuie sa se considere protejat, virusul nu alege, nu tine cont de pozitia sociala, de exemplu.Au fost depistati pozitiv seful Armatei din Italia, ministrul Culturii din Franta si 5 deputati francezi, o persoana de la Casa Alba (chiar din apropierea presedintelui Trump), iar in Iran au murit pana acum doi demnitari si peste 20 s-au imbolnavit. Presedintele Parlamentului European, italianul David Sassoli, a decis sa se autoizoleze ca sa isi protejeze colegii dupa ce a calatorit in tara sa natala, care ieri a devenit "rosie", intrand cu totul in carantina.La nivel mondial au fost anulate concerte, turnee, evenimente sportive, alte evenimente culturale de mai mica sau mai mare amploare. Toate aceste informatii trebuie sa dea oricui de gandit.Pe de alta parte, China, tara in care a izbucnit epidemia cu Covid-19, a luat masuri rapide si de amploare, iar graficele arata ca deciziile au fost bune, numarul de cazuri fiind acum in scadere. In schimb, in unele tari europene, precum Italia sau Spania, autoritatile au fost mai lente, iar rata deceselor a crescut exponential.Sursa: OMSToate datele la zi, statisticile, graficele informative sunt prezentate non-stop pe site-ul worldometers.info.In acelasi timp, medici din Italia si Franta direct implicati in batalia cu Covid-19 au avertizat asupra riscului blocarii sistemelor sanitare, in cazul in care numarul de cazuri creste foarte mult. "Trebuie sa alegem pe cine intubam, intre un pacient de 40 de ani si unul de 60 de ani, amandoi riscand sa moara. E cumplit si ne dau lacrimile, dar nu dispunem de suficiente aparate de ventilatie artificiala (...) Sambata noaptea, dupa 17 zile de munca neintrerupta, i-am auzit vocea obosita si ingrijorata: 'Daca populatia nu intelege sa stea acasa, ...citeste mai departe despre " Informatii esentiale despre COVID-19 pentru fiecare dintre noi: Cum sa te feresti, ce faci daca ai simptome si diferenta majora fata de gripa " pe Ziare.com